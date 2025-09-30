France: les prix à la consommation en hausse de 1,2% sur un an en septembre, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les prix à la consommation ont augmenté en France de 1,2% sur un an en septembre, après +0,9% en août, tirés par une accélération des prix des services, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée mardi.

"Cette hausse de l’inflation s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé", a expliqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans un communiqué.

Ainsi, les prix des services ont augmenté de 2,4% sur un an en septembre, après +2,1% en août.

Les prix de l'alimentation (+1,7%) et du tabac (+4,1%) enregistrent une légère accélération de leur progression, tandis que ceux des produits manufacturés (-0,4%) et de l'énergie (-4,5%) restent orientés à la baisse.

Sur un mois, les prix à la consommation ont baissé de 1,0% en septembre, après +0,4% en août, cette fois en raison des "fortes baisses saisonnières des prix des services de transport, notamment aérien, et de l'hébergement", a précisé l'Insee.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons au niveau européen, a augmenté de 1,1% en septembre par rapport au même mois un an plus tôt. Comparé au mois d'août, il s'est inscrit en baisse de 1,1%.