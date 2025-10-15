information fournie par Boursorama avec AFP • 15/10/2025 à 09:35

France : les prix à la consommation augmentent de 1,2% sur un an en septembre, confirme l'Insee

Les prix à la consommation ont baissé de 1% sur un mois en septembre, et augmenté de 1,2% sur un an, a confirmé mercredi l'Insee dans ses résultats définitifs.

La baisse des prix sur un mois, selon l'Institut national de la Statistique, s'explique surtout par la forte baisse saisonnière de ceux des services (-1,9% après +0,2% en août) et particulièrement ceux de la catégorie "autres services" (-1,9% après +0,8%) qui comprennent notamment les services d’hébergement et des transports (-13,5% après -4,1%).

Les prix de l’alimentation baissent aussi (-0,2% après +0,3%) et ils ralentissent pour les produits manufacturés (+0,4% après +1,3%). Ils sont de nouveau stables pour le tabac.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont de nouveau stables en septembre.

Sur un an, ils augmentent de 1,2% en septembre, confirme l'Insee, après +0,9% en août.

Cette augmentation s'explique par celle des prix des services (+2,4% après +2,1% en août) et un recul moins marqué de ceux de l’énergie (-4,4% après -6,2%).

Les prix de l’alimentation augmentent de 1,7% (après +1,6%), comme ceux du tabac (+4,1% après +4,0%).

En revanche, la baisse des prix des produits manufacturés s’accentue légèrement (-0,4% après -0,3%).

L'inflation sous-jacente, qui exclut du calcul les prix les plus volatils, est de 1,3% sur un an, après +1,2% en août.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, baisse de 1,1% sur un mois, après +0,5% en août. Sur un an, il augmente de 1,1%, après +0,8% en août.