France : les prévisions de croissance 2026 seront révisées en baisse

Les prévisions de croissance économique de la France pour cette année, qui seront publiées mi-juin par la Banque de France (BdF), seront révisées en baisse, a déclaré lundi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque centrale du pays et membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Ces prévisions seront accompagnées de plusieurs scénarios, a ajouté François Villeroy de Galhau, qui s'exprimait sur Radio Classique.

"La Banque de France publiera, comme nous l'avions fait au mois de mars, plusieurs scénarios différents. Parce qu'il faut bien dire qu'il reste beaucoup d'incertitudes sur la durée du conflit au Moyen-Orient, sur ce qui va se passer sur le prix du pétrole", a-t-il déclaré.

L'activité économique de la France a marqué le pas au premier trimestre avec un PIB stable sur la période alors que la BdF avait prévu une croissance de 0,3%.

"Les prévisions de croissance 2026 seront, compte tenu de cette mauvaise surprise du premier trimestre, révisée en baisse par rapport à celle que nous avions publiée en mars", a-t-il poursuivi.

Le mois dernier, François Villeroy de Galhau avait estimé que la croissance du PIB de la France en 2026 pourrait fluctuer entre 0,3% et jusqu'à 0,9% selon les différents scénarios plus ou moins favorables, alors que la BdF tablait en début d'année sur une progression de 0,9%.

François Villeroy de Galhau doit quitter ce lundi ses fonctions à la tête de la BdF et va être remplacé par Emmanuel Moulin, l'ancien secrétaire général de l'Élysée.

(Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)