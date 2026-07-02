France-Les pompiers luttent contre le feu dans le pourtour méditerranéen

Les pompiers luttaient jeudi contre plusieurs feux de forêt dans le sud de la France, l'Aude, dans l'Hérault que dans les Bouches-du-Rhône, non loin de Marseille, avec déjà près d'un millier d'hectares affectés.

Ces trois départements figurent parmi les six, tous bordant le littoral méditerranéen, classés par Météo France dans la catégorie rouge - la plus élevée - en termes de risques de feux de forêts.

"L'incendie en cours dans les départements de l'Hérault et de l'Aude (...) a parcouru 900 hectares environ. Les flancs nord et sud restent actifs, le feu a progressé lentement malgré les dispositifs mis en place", précise dans un communiqué la préfecture de l'Aude.

Elle ajoute que, au plus fort des moyens mobilisés, 800 sapeurs-pompiers ont été déployés, 150 véhicules ainsi qu'une trentaine de gendarmes. Ce jeudi, un avion Dash est également dépêché sur place.

"Les conditions climatiques restent défavorables aujourd'hui, les prévisions indiquant des vents devant se renforcer en fin de matinée jusqu'à 60 km/h. Le danger reste très élevé dans tout le département de l'Aude avec une vigilance particulière sur le littoral", dit encore la préfecture de l'Aude.

De leur côté, les pompiers des Bouches-du-Rhône disent intervenir sur deux feux dans le département, l'un à Rognac, ville au nord de l'aéroport de l'aéroport Marseille Provence et l'autre à Lançon Provence.

"Les opérations visent à protéger les habitations et les sites industriels sensibles. Les pompiers appellent la population à respecter les consignes des autorités", ajoutent les pompiers.

(Manon Cruz, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par)