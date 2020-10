Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Les dépenses publiques à un "niveau d'alerte", dit Villeroy Reuters • 03/10/2020 à 11:59









FRANCE: LES DÉPENSES PUBLIQUES À UN "NIVEAU D'ALERTE", DIT VILLEROY PARIS (Reuters) - Le niveau de croissance des dépenses publiques françaises a atteint un niveau d'alerte, même en tenant compte du plan de soutien adopté en réponse à la crise du coronavirus, a prévenu samedi le gouverneur de la Banque de France. "Il y a une vraie alerte. Il faut que nous retrouvions la maîtrise (des dépenses publiques)", a déclaré François Villeroy de Galhau sur France Inter. "Nous ne pouvons pas tout nous offrir, tout le temps", a-t-il insisté, en rappelant que les dépenses publiques de la France ont augmenté "de 1% en moyenne, après inflation" au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, "les dépenses hors Covid augmentent encore plus vite qu'avant, que le 1%", a mis en garde le gouverneur de la Banque de France en citant une étude du Haut conseil des finances publiques. La France a dévoilé un plan de soutien de 100 milliards d'euros le mois dernier, ce qui correspond à 4% du produit intérieur brut (PIB). Villeroy de Galhau a souligné que la France a un niveau de dépenses publiques "déjà plus élevé que celles de nos voisins alors que nous avons le même niveau social", ce qui traduit selon lui un problème d'efficacité. "Il y a une dette justifiée qui est la dette Covid, il y a une dette dangereuse qui est celle où nous vivrions durablement au dessus de nos moyens", a-t-il insisté. Le gouverneur de la Banque de France a rappelé le risque que fait peser un dérapage durable des dépenses publiques sur les taux d'emprunt, dont une hausse significative rendrait la dette française de plus en plus coûteuse à rembourser, voire dans un cas extrême l'impossibilité pour la France de continuer à emprunter sur les marchés. L'agence de notation S&P a confirmé vendredi la note souveraine de la France et maintenu une perspective stable, estimant que "les récentes réformes économiques, budgétaires et structurelles gouvernementales ont amélioré la capacité de l'économie à affronter le choc temporaire actuel". (Mathieu Rosemain et Tangi Salaün)

