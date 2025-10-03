France: les défaillances d'entreprises stables à fin août

Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur douze mois en France est resté stable à fin août par rapport à fin juillet, à 67.613 contre 67.608, a indiqué vendredi la Banque de France.

( AFP / FRANCK FIFE )

Cette stabilité des défaillances, qui comprennent les redressements et les liquidations judiciaires, est constatée pour la plupart des tailles d'entreprises et secteurs d'activité, alors que davantage d'entreprises ont été créées sur la période, a précisé l'institution dans un communiqué.

Le nombre de défaillances d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises est toutefois à un niveau supérieur à la moyenne pré-pandémique.

Sur un an, comparé aux douze mois s'achevant à fin août 2024, le nombre de défaillances est en hausse de 6,5%, après +6,2% en juillet en rythme annuel.

La hausse est encore plus marquée, de 13,9%, par rapport à la moyenne de la période 2010-2019.

Selon l'Institut national de la statistique (Insee), plus d'1,1 million d'entreprises ont été créées à fin août 2025, sur douze mois glissants, a précisé la Banque de France.