France: les créations d'entreprises baissent pour le 2ème mois consécutif (Insee)

Le nombre d'entreprises créées en France a baissé de 1,6% sur un mois en juillet, annonce vendredi l'Insee, une deuxième baisse consécutive après -0,7% en juin.

Au total, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO), 93.800 entreprises ont été créées en juillet. Les créations d’entreprises classiques se sont repliées de 3,1% (33.004 créations) après avoir augmenté de 2,7% en juin, et les immatriculations de micro-entrepreneurs ont diminué de nouveau (60.796), à un rythme plus modéré qu'en juin (-0,7% après -2,5%).

En juillet, la baisse a touché "la majorité des secteurs", indique l'Institut national de la Statistique.

Les créations "diminuent de nouveau fortement" dans l’information et la communication (-8,3% après -10,5%), "plus modérément" dans le soutien aux entreprises (-2,1% après -1,3%).

Elles "se replient" dans les services aux ménages (-3,0% après +1,8%), mais "se redressent" dans les transports et entreposage (+3,8% après -10,4%) et dans les activités immobilières (+2,8% après -1,9%).

Sur les trois mois mai-juin-juillet, le nombre de créations "reste en forte hausse", constate l'Insee : en données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées de mai à juillet augmente de 11,2% par rapport à la même période de 2023, "qui avait été marquée par un net recul des créations".

Sur douze mois, en données brutes, la hausse est de 7,5%.

L'Insee invite toujours, néanmoins, à "interpréter avec une grande prudence" les comparaisons avec 2023, le "changement important" apporté par la mise en place au 1er janvier 2023 du guichet électronique des formalités entreprises ayant "fragilisé le suivi conjoncturel" de celles créées l'an dernier.