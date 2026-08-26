France: les créations d'entreprises baissent moins fortement en juillet

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le nombre de créations d'entreprises en France s'est replié en juillet, mais moins fortement que le mois précédent, pénalisé par le recul des créations de sociétés et des immatriculations de micro-entrepreneurs, a indiqué mercredi l'Insee.

Après une baisse de 2,5% en juin, le nombre total des créations d'entreprises, tous types confondus, a diminué de 1,3% en juillet (en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables).

Ce sont 106.310 entreprises qui ont été créées sur le mois, dont une majorité de micro-entreprises (71.727).

Dans le détail, les créations de sociétés se sont repliées (-3,2% après +0,2 %), les immatriculations de micro-entrepreneurs aussi mais moins fortement qu'au mois précédent (-1,4% après -3,5%) et les créations d'entreprises individuelles classiques sont reparties à la hausse (+5,3% après -2,4%).

Par secteur, les créations d'entreprises ont diminué dans les services aux entreprises (-4,3% après -3,7% en juin), les services aux ménages (-6,8% après -5,5%), les activités immobilières (-8,3% après +1,7%) et les activités financières et d'assurance (-9,3% après -11,1%).

Dans l'hébergement et la restauration, elles ont baissé aussi, plus fortement que le mois précédent(-8,0% après -3,3%).

En revanche, les créations d'entreprises ont accéléré dans les transports et l'entreposage (+8,4% après +3,3%) et sont reparties à la hausse dans l'information et la communication (+4,6% après -10,3%).

Sur les douze derniers mois (août 2025 à juillet 2026), le nombre total d'entreprises créées reste en forte augmentation en données brutes, de 10,8%, par rapport à la même période un an auparavant (août 2024 à juillet 2025).

Elles ont été portées par les immatriculations de micro-entrepreneurs qui ont augmenté fortement, et dans une moindre mesure par les créations de sociétés et d'entreprises individuelles classiques.