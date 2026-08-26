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Altice France: le chiffre d'affaires et le nombre d'abonnés reculent au deuxième trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 26/08/2026 à 14:38
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Le groupe de télécommunications Altice France, maison mère de SFR, a vu son chiffre d'affaires et son nombre d'abonnés baisser au deuxième trimestre, alors que se poursuit le processus de cession de l'opérateur à ses concurrents, selon un communiqué publié mercredi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Sur la période, l'entreprise a vu ses ventes reculer de 8,7%, à 2 milliards d'euros. Elles ressortent en baisse sur tous les segments, de 5,4% sur le fixe et de 9,3% dans le mobile.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité très regardé dans le secteur, diminue quant à lui de 12,9%, à 681 millions d'euros.

Cette tendance baissière se retrouve aussi du côté du nombre de clients: après un léger rebond au premier trimestre, le nombre d'abonnés a de nouveau reflué pour atteindre 19,1 millions sur le mobile et 5,9 millions pour le fixe.

Après de longues négociations, le groupe a conclu début juin un protocole d'accord pour vendre SFR à ses trois concurrents, Bouygues Telecom, Iliad (Free), et Orange, pour un montant de 20,35 milliards d'euros, assorti d'un potentiel complément de prix pouvant atteindre 650 millions d'euros à la clôture de l'opération.

Avant d'aboutir, l'accord de vente doit être finalisé d'ici le 6 décembre, après la consultation des syndicats.

Il devra être validé par l'Autorité de la concurrence. Selon elle, le délai d'instruction du dossier devrait prendre "au moins 18 mois". La finalisation de la vente est espérée au second semestre 2027, d'après les acheteurs.

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

2 commentaires

  • 15:15

    Oui quelle perte d'argent pour Orange et cie, cette boîte ne vaut plus rien, faut être vraiment pas très fin pour ne pas comprendre qu il suffit d attendre qu elle s écrase sous les dettes et les fuites d' abonnés... Les fréquences radio ne valent pas 20 milliards c'est une gabegie que vont payer les consommateurs dans quelques mois

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