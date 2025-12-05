France: Légère baisse de la production industrielle en octobre

La production industrielle de la France a enregistré une légère baisse de 0,1% en octobre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 0,1% d'un mois sur l'autre en septembre.

"La production se replie dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (-2,2% après +1,1%)", précise l'Insee dans un communiqué, "en particulier dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (-3,5% après -3,2%)".

En septembre, la production industrielle était en hausse de 0,9% (révisé de +0,8%), selon les données.

