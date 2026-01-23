France-Lecornu active le 49.3 sur la partie "dépenses" du PLF

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé vendredi la responsabilité de son gouvernement via l'article 49.3 de la Constitution sur la partie "dépenses" du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
(Rédigé par Blandine Hénault)
La police pakistanaise a arrêté vendredi une célèbre avocate et défenseuse des droits humains et son mari qui se rendaient au tribunal pour répondre à des accusations de "cyberterrorisme", a annoncé une organisation d'avocats. Âgée de 32 ans, Imaan Mazari, connue ... Lire la suite
To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite
Sébastien Lecornu a surmonté sans surprise vendredi les deux motions de censure: celle du RN et celle de la gauche hors PS à 19 voix près. Le Premier ministre a défendu l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget sans vote comme une solution de "dernier recours". ... Lire la suite
Ils sont cinq, confinés 22 heures par jour dans le huis clos d'une cellule de 11 m2: le centre pénitentiaire de Nanterre craque, malade d'un fléau français, une surpopulation carcérale hors de contrôle dont pâtissent détenus comme surveillants. Dans cet espace ... Lire la suite
