France: le secteur manufacturier se reprend un peu en août (PMI)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité dans le secteur manufacturier s'est très légèrement reprise en août après que le recul de la demande s'est atténué, selon les données publiées lundi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI s'est redressé à 50,4 en août, contre 48,2 en juillet, très légèrement au-dessus de la barre du 50, illustrant une amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français pour la première fois depuis janvier 2023, notent les auteurs.

Les données mettent notamment en évidence une reprise de l'activité dans les secteurs des biens de consommation et des biens intermédiaires.

Le volume de nouvelles commandes reçues par des fabricants français a continué de reculer en août, mais moins fortement, notamment grâce à une atténuation de la baisse de la demande à l'export, selon S&P Global et la HCOB.

Les résultats de cette enquête établie mensuellement à partir de réponses recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises de l'industrie manufacturière montrent globalement une faiblesse de la demande.

Les commandes ont continué de se replier en août, mais moins fortement que le mois précédent.

Dans le détail, les auteurs relèvent une augmentation des nouvelles commandes dans les sous-secteurs des biens de consommation et des biens d'équipement, et a contrario une forte contraction dans le secteur des biens intermédiaires.

L'enquête montre également un ralentissement de la baisse des exportations en août.

"Les entreprises interrogées ont néanmoins souligné la faiblesse de la demande en provenance des Etats-Unis", dans un contexte de nouveaux droits de douanes de 15% sur les produits européens exportés aux Etats-Unis.

Avec cet accord conclu fin juillet, l'UE entretient l'espoir d'éviter une escalade commerciale et s'est aussi engagée à 750 milliards de dollars d'achats d'énergie - visant notamment à remplacer le gaz russe - et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis.

Sur le front de l'emploi, l'évolution des effectifs s'est avérée "très favorable" selon les données PMI HCOB. Les fabricants ont augmenté leurs effectif pour un quatrième mois consécutif, le taux de croissance de l'emploi a "atteint un sommet de plus de trois ans".

Une donnée qui reste à nuancer car, selon les entreprises interrogées, cette tendance pourrait relever "du recrutement d'employés en contrats temporaires", peut-on lire.