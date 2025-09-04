France: le secteur du tourisme porté par les visiteurs étrangers

Les recettes d'origine internationale ont progressé dans le secteur du tourisme en France de 13,7% au premier semestre, pour atteindre 37,3 milliards d'euros, et la France a continué d'attirer des touristes étrangers cet été, a indiqué jeudi le ministère du Tourisme.

"Ces chiffres confirment la dynamique de croissance des recettes touristiques internationales ces dernières années (58 milliards d’euros en 2019, 63,5 milliards d’euros en 2023 et 71 milliards d’euros en 2024) et sont conformes à la trajectoire qui vise à atteindre 100 milliards d’euros de recettes du tourisme international d’ici à 2030", a souligné le ministère dans un communiqué.

"Le tourisme constitue l’un des principaux moteurs de la croissance économique française. Cette dynamique positive se poursuit sur le premier semestre de cette année, tirée notamment par les recettes du tourisme international qui poursuivent leur progression", a déclaré la ministre du Tourisme Nathalie Delattre, citée dans le communiqué.

Les Etats-Unis sont devenus le deuxième pourvoyeur de touristes en France, derrière la Belgique mais devant le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Cet été, la France est restée attractive pour les touristes étrangers puisque les arrivées aériennes internationales ont augmenté de 2,5% par rapport à 2024 (+1% en juillet, +4% en août).

Cette hausse des arrivées a été portée par "une clientèle européenne fidèle", selon le ministère, qui cite les Suédois (+16,6%), les Danois (+16,2%) et les Allemands (+6,3%).

Le nombre d'Australiens a progressé de 30%, de Coréens du Sud de 12,3%, de Canadiens de 9,35%, de Chinois de 2,85% et d'Américains de 2%.

Côté Français, la fréquentation s'est maintenue au niveau de 2024, avec 290 millions de nuitée enregistrées entre fin juin et mi-août. Cependant, un quart des vacanciers ont réduit la durée de leur séjour et un tiers ont changé de destination, le plus souvent pour des raisons économiques.

Un vacancier sur cinq a diminué son budget, en ciblant en priorité la restauration (60% des réductions déclarées) et les achats.

Pour l’arrière-saison, 31% des destinations anticipent une stabilité de leur fréquentation en septembre, 22% une progression. Seules les zones de montagne se montrent plus réservées.

Les prévisions d’arrivées aériennes sont en hausse de 7,7% pour la période septembre-novembre. Dans le locatif, les réservations progressent déjà de 4% pour septembre et 12% pour octobre.

Enfin, 44% des Français envisagent un séjour d’ici début novembre, dont 70% en France, mais seulement 20% ont déjà réservé.