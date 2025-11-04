France-Le prix Goncourt décerné à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

Le prix Goncourt 2025 a été attribué mardi à Laurent Mauvignier pour son roman "La maison vide" (Minuit), a annoncé le président de l'académie, Philippe Claudel, depuis les marches du restaurant Drouant à Paris.

Le romancier était opposé à Nathacha Appanah ("La nuit au cœur", Gallimard), tout juste lauréate du prix Femina, à Emmanuel Carrère ("Kolkhoz", P.O.L) et à Caroline Lamarche ("Le bel obscur", Seuil).

(Rédigé par Zhifan Liu)