France: Le président ukrainien Zelensky reçu lundi par Macron

Coalition des volontaires: la France réunit une réunion sur le soutien à l'Ukraine

Le président ukrainien Volodimir Zelensky sera reçu lundi par Emmanuel Macron, a fait savoir vendredi l'Elysée.

Cette visite, la neuvième du dirigeant ukrainien en France depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, permettra de "réaffirmer l'engagement de la France" aux côtés de Kyiv, indique l'Elysée dans un communiqué.

La rencontre doit aussi permettre de discuter des "enjeux de collaboration bilatérale, notamment dans les domaines énergétiques, économique et de défense", est-il ajouté.

