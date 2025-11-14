 Aller au contenu principal
France: Le président ukrainien Zelensky reçu lundi par Macron
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 10:42

Coalition des volontaires: la France réunit une réunion sur le soutien à l'Ukraine

Le président ukrainien Volodimir Zelensky sera reçu lundi par Emmanuel Macron, a fait savoir vendredi l'Elysée.

Cette visite, la neuvième du dirigeant ukrainien en France depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, permettra de "réaffirmer l'engagement de la France" aux côtés de Kyiv, indique l'Elysée dans un communiqué.

La rencontre doit aussi permettre de discuter des "enjeux de collaboration bilatérale, notamment dans les domaines énergétiques, économique et de défense", est-il ajouté.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
    ON VA LUI FILER COMBIEN CETTE FOIS CI ?

