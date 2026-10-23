France-Le Pnat se saisit de l'enquête sur les tirs dans les Yvelines

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) annonce s'être saisi de l'enquête sur les tirs survenus vendredi matin dans les Yvelines, faisant un mort et quatre blessés, "avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".

Le Pnat a ouvert une enquête de flagrance des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de détention d'arme de catégorie A et d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)