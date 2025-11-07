France: le nombre de défaillances d'entreprises remonte légèrement fin septembre

( AFP / FRANCK FIFE )

Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur douze mois en France a légèrement augmenté à 68.227 à fin septembre par rapport à fin août (67.712 selon des données révisées), a indiqué vendredi la Banque de France.

Cette remontée des défaillances, qui comprennent les redressements et les liquidations judiciaires, concerne surtout les petites et moyennes entreprises (PME), dans la plupart des secteurs d'activité, a précisé la banque centrale dans un communiqué.

A l'inverse, le nombre de défaillances recule pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises.

Sur un an, comparé aux douze mois s'achevant à fin septembre 2024, le nombre de défaillances est en hausse de 6,0%, marquant une décélération par rapport à août (+6,7%).

La hausse est plus marquée, de 15%, par rapport à la moyenne de la période 2010-2019, avant la pandémie.

Selon l'Institut national de la statistique (Insee), plus de 1,1 million d'entreprises ont été créées à fin septembre 2025, sur douze mois glissants (+2,7% par rapport aux 12 mois arrêtés à fin septembre 2024), a précisé la Banque de France.