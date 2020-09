Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le gouvernement veut supprimer pour 150 millions d'euros de petites taxes, selon Les Echos Reuters • 21/09/2020 à 07:06









FRANCE: LE GOUVERNEMENT VEUT SUPPRIMER POUR 150 MILLIONS D'EUROS DE PETITES TAXES, SELON LES ECHOS PARIS (Reuters) - Le gouvernement français envisage de supprimer pour 150 millions d'euros de petites taxes dans le budget qui sera présenté le 28 septembre afin de simplifier le paysage fiscal et doper la compétitivité du pays, rapporte les Echos dans leur édition datée de lundi. "Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel lancé en 2018, dont l'objectif est de faire la chasse aux taxes dont le rendement est faible, et qui peuvent s'avérer complexes à recouvrer", explique le quotidien économique. Les Echos rappellent que fin 2018, la Cour des comptes a identifié 125 taxes et impôts de cette nature, collectés par le fisc et les douanes, pour un produit annuel total de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. (Blandine Hénault)

