France-Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5% contre 0,7% en juillet

Le gouvernement français a abaissé vendredi pour la troisième fois cette année sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,5% contre 0,7% en juillet et 1,0% initialement.
(Bureau de Reuters)
Il est impossible de maintenir les deux dispositifs sans faire "exploser le déficit", selon le ministre des Comptes publics. Indexer les retraites sur l'inflation couterait 6 milliards d'euros l'année prochaine, dont "on n'a pas aujourd'hui le premier euro". Donc, ... Lire la suite
Le parquet de Saint-Brieuc, qui a ouvert en avril une enquête pour pollution des eaux visant une carrière exploitée par la multinationale Imerys dans les Côtes-d'Armor, a annoncé vendredi l'avoir élargie pour rechercher d'éventuelles infractions en matière de santé ... Lire la suite
La Bourse de Paris retrouvait le goût du risque vendredi, portée par une baisse provisoire du pétrole et une lecture à tête reposée des commentaires de la Banque centrale européenne (BCE) la veille, avant des chiffres d'inflation aux Etats-Unis. Vers 11H00 de Paris, ... Lire la suite
Le gouverneur de la Banque de France a étrillé la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'annuler la dette, "le banquier central français ment en diffusant de fausses informations", a réagi sur X le leader insoumis. Le gouverneur de la Banque de France n'est clairement ... Lire la suite
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