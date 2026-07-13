France-Le feu n'est pas fixé à Fontainebleau, 800 pompiers mobilisés

Le feu qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et qui a déjà parcouru quelque 5% du domaine, n'était pas fixé lundi en milieu d'après-midi, a déclaré le préfet du département, ajoutant que 800 pompiers étaient mobilisés pour combattre les flammes ainsi que d'importants moyens aériens.

"Au moment où je vous parle, le feu n'est pas fixé. Il continue à progresser modérément", a déclaré Pierre Ory lors d'une conférence de presse, notant qu'aucune victime n'était à déplorer à ce stade et que quelque 800 personnes avaient été évacuées.

Il a ajouté qu'un nouveau départ de feu avait été constaté dans un autre secteur de la forêt, n'excluant pas, à l'instar du ministre de l'Intérieur, une intention criminelle.

"Les enquêteurs sont déjà à l'œuvre. Tout cela, évidemment, converge vers l'idée d'un ou plusieurs incendiaires depuis hier sur ce massif", a dit Pierre Ory.

"Les conditions météo ne sont pas favorables (...) les vents sont importants depuis hier en réalité (...) on a des rafales à plus de 50 km heure assez régulièrement. Donc on a des conditions qui sont difficiles pour les pompiers", a poursuivi le préfet.

Il a souligné que quatre Canadair bombardiers d'eau et deux avions Dash tournaient pour lutter contre le feu et que l'autoroute A6 restait fermée jusqu'à nouvel ordre dans la région.

(Version française Benoit Van Overstraeten)