 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Le feu en Gironde stabilisé mais pas fixé, dit Nunez
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Incendies en France

Incendies en France

Le feu qui ​sévit actuellement en Gironde est stabilisé mais pas encore ​fixé après avoir déjà parcouru ​plus de ⁠40.000 hectares, a déclaré ‌Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.

"40.000 hectares c'est beaucoup ​plus ‌que le nombre ⁠d'hectares qui avait été brûlé lors des incendies ⁠sur cette ‌même zone en 2022 ⁠où on était ‌à 22.000 hectares", ⁠a-t-il dit à l'issue ⁠du conseil ‌des ministres présidé par ​Emmanuel ‌Macron

"Au moment où je vous parle, il (le ​feu) est stabilisé, il n'est pas ⁠fixé cet incendie", a ajouté Laurent Nunez.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank