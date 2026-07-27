France: Le feu en Gironde stabilisé mais pas fixé, dit Nunez

Incendies en France

Le feu qui ​sévit actuellement en Gironde est stabilisé mais pas encore ​fixé après avoir déjà parcouru ​plus de ⁠40.000 hectares, a déclaré ‌Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.

"40.000 hectares c'est beaucoup ​plus ‌que le nombre ⁠d'hectares qui avait été brûlé lors des incendies ⁠sur cette ‌même zone en 2022 ⁠où on était ‌à 22.000 hectares", ⁠a-t-il dit à l'issue ⁠du conseil ‌des ministres présidé par ​Emmanuel ‌Macron

"Au moment où je vous parle, il (le ​feu) est stabilisé, il n'est pas ⁠fixé cet incendie", a ajouté Laurent Nunez.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit ​Van Overstraeten)