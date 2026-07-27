France: Le feu en Gironde stabilisé mais pas fixé, dit Nunez

Incendies en France
Le feu qui sévit actuellement en Gironde est stabilisé mais pas encore fixé après avoir déjà parcouru plus de 40.000 hectares, a déclaré Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.
"40.000 hectares c'est beaucoup plus que le nombre d'hectares qui avait été brûlé lors des incendies sur cette même zone en 2022 où on était à 22.000 hectares", a-t-il dit à l'issue du conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron
"Au moment où je vous parle, il (le feu) est stabilisé, il n'est pas fixé cet incendie", a ajouté Laurent Nunez.
(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)
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