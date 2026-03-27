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France-Le déficit public s'établit à 5,1% du PIB en 2025
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 07:30

Le déficit public français s'est résorbé en 2025, davantage qu'anticipé par le gouvernement, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Le déficit public français a représenté l'an dernier 5,1% du produit intérieur brut (PIB), contre 5,8% en 2024, tandis que la dette publique a augmenté à 115,6% du PIB, après 112,6% l'année précédente.

Le gouvernement français avait pour objectif de ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025.

Selon les données de l'Insee, les dépenses ont ralenti à +2,5% en 2025 après +4,0% en 2024, tandis que les recettes ont accéléré à +3,9% après +3,2%.

Pour l'année 2026, le gouvernement de Sébastien Lecornu entend réduire le déficit public à 5% du PIB.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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