Gaz : l'Algérie et l'Espagne vont "renforcer leur partenariat stratégique"

Selon le chef de la diplomatie espagnole, ces échanges rapprochés entre Alger et Madrid vont bien "au-delà" de la simple question de l'approvisionnement.

Un complexe gazier à Baraki (Algérie), en 2022 ( AFP / RYAD KRAMDI )

En plein regain de tension sur le marché du gaz au Moyen-Orient, l'Algérie et l'Espagne ont décidé de "renforcer leur partenariat stratégique" dans le domaine de l'énergie. Bénéficiaire indirect des effets de la guerre en Ukraine ainsi que des frappes sur les infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe, l'Algérie est "le premier fournisseur de gaz depuis trois ans" de Madrid, a annoncé jeudi 26 mars le chef de la diplomatie espagnole depuis la capitale du pays nord-africain.

Projet d'agrandissement pour le gazoduc Algérie-Espagne

Lors d'une visite de deux jours en Algérie, en plein conflit au Moyen Orient, le ministre espagnol José Manuel Albares a qualifié le pays de "fournisseur de gaz stable, fiable et constant" , après un entretien avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

L'Espagne est reliée à l'Algérie par un gazoduc appelé MedGaz qui fonctionne à plein régime mais dont la capacité pourrait être augmentée "d'un milliard de mètres cubes par an", indiquait récemment à l'AFP l'expert américain Geoff Porter. A sa sortie du palais présidentiel, M. Albares a précisé que les deux pays ont "évoqué la possibilité d'une coopération accrue, y compris au niveau des infrastructures et d'analyses conjointes" ainsi que "de nouveaux investissements". Selon lui, ce "dialogue sur le gaz va bien au-delà du simple approvisionnement, même si, bien sûr, nous en avons parlé".

M. Albares a précisé que son homologue Ahmed Attaf ainsi que le ministre algérien de l'Energie, Mohamed Arkab, assistaient à l'entrevue avec le président Tebboune. Lors de ces discussions, "il est apparu clairement que l'Algérie est pour l'Espagne un ami et partenaire stratégique avec lequel nous entretenons un dialogue et une coopération constants que nous avons aujourd'hui relancés et renforcés", a ajouté M. Albares.

Selon la présidence algérienne, le président Tebboune a informé M. Albares de "sa décision de réactiver le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui lie l'Algérie et l'Espagne depuis octobre 2002".

Ce traité avait été suspendu en 2022 quand Madrid avait apporté son soutien à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le territoire disputé du Sahara occidental, où l'Algérie soutient les indépendantistes du Polisario. Les relations commerciales bilatérales avaient ensuite connu un sévère coup de froid, avant un dégel progressif depuis 2025.

L'Italie soigne aussi ses contacts avec Alger

Les relations bilatérales ont été décrites comme actuellement "excellentes" par M. Albares qui s'est réjoui d'une "augmentation spectaculaire des exportations espagnoles" vers l'Algérie ces deux dernières années, dont un triplement en 2025 sur un an. M. Albares a aussi évoqué avec M. Tebboune le "contexte géopolitique" global, estimant que "l'Espagne et l'Algérie partagent des valeurs et principes communs: le règlement pacifique des différends entre Etats et le rejet de la guerre".

Le ministre espagnol s'est rendu en Algérie au lendemain d'une visite de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, qui a annoncé une coopération accrue avec Alger dans le gaz naturel afin "d'augmenter la fourniture de gaz algérien à l'Italie". Cela passera notamment par un renforcement du partenariat entre les compagnies pétrogazières nationales, l'italienne Eni et l'algérienne Sonatrach, "en travaillant sur de nouveaux fronts comme le gaz de schiste et l'exploration offshore".