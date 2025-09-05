 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: le déficit commercial se réduit en juillet, à 6,5 milliards d'euros (douanes)
information fournie par Boursorama avec AFP 05/09/2025 à 11:09

( AFP / THIBAUD MORITZ )

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le déficit commercial de la France s'est réduit en juillet, grâce à une hausse des exportations plus forte que celle des importations, ont annoncé vendredi les douanes, alors que les nouveaux droits de douane américains n'étaient pas encore effectifs.

Le déficit s'est établi à 6,5 milliards d'euros en juillet, en baisse de 0,2 milliard par rapport à juin.

Si les importations ont augmenté de 0,3 milliard d'euros pour atteindre 57,7 milliards, les exportations ont elles progressé plus rapidement, de 0,5 milliard, à 51,2 milliards d'euros.

Ces chiffres sont les derniers avant l'entrée en vigueur, le 7 août, des droits de douane supplémentaires imposés par le président américain Donald Trump aux pays des 90 principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Pour les pays de l'Union européenne, ce taux est de 15%, selon l'accord scellé fin juillet entre Bruxelles et Washington, après des mois d'âpres négociations.

Le redressement de la balance commerciale de la France en juillet est notamment dû au solde énergétique, les exportations d'énergie ayant grimpé tandis que les importations ont reculé.

"Les évolutions des échanges d'énergie en juillet s'expliquent essentiellement par la baisse des volumes des produits échangés. en effet, les prix de l'énergie, sur la même période, augmentent sensiblement à l'importation et beaucoup plus fortement à l'exportation", détaillent les douanes dans leur communiqué.

Hors énergie cependant, le solde commercial se dégrade, notamment pénalisé par une progression des importations de biens de consommation.

Le déficit commercial de la France sur 12 mois se réduit également, de 0,7 milliard d'euros, baissant à 80,3 milliards. En juin, il s'était creusé de 1,8 milliard d'euros.

La Banque de France annonce par ailleurs que le solde des transactions courantes, corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables, a été déficitaire de 2,5 milliards d'euros en juillet, après un déficit de 2,3 milliards d'euros en juin.

Le solde des transactions courantes intègre la balance des biens, celle des services et celle des revenus.

Depuis la mise en oeuvre provisoire des surtaxes américaines en avril, l'évolution des exportations françaises vers les Etats-Unis ne permet pas d'identifier "d'effet manifeste" de ces droits de douane, ni de "baisse significative" des exportations en comparaison à la même période en 2024, avaient noté les douanes lors de la publication de la balance commerciale de juin.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Amazon a investi 5 milliards d'euros en 2024 en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.09.2025 11:23 

    Amazon a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010, a révélé le géant américain du commerce en ligne vendredi sur son site. L'entreprise avait dévoilé en mai à l'occasion du sommet Choose ... Lire la suite

  • Tamentit, une chondrite retrouvée en Algérie en 1864, lors de l'exposition "Météorites entre ciel et terre", le 17 octobre 2017 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Des chercheurs reconstituent l'arbre généalogique de météorites
    information fournie par AFP 05.09.2025 11:12 

    Une équipe de chercheurs français a reconstitué l'arbre généalogique de chondrites de type L, des météorites parmi les plus communes sur Terre, qui seraient rattachées à au moins trois familles d'astéroïdes. On estime qu'environ 30.000 météorites percutent notre ... Lire la suite

  • Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Jérôme Durain, "M. Narcotrafic" du Sénat, président de Bourgogne-Franche Comté
    information fournie par AFP 05.09.2025 11:11 

    Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris optimiste avant l'emploi américain
    information fournie par AFP 05.09.2025 10:59 

    La Bourse de Paris évoluait en petite hausse vendredi avant la publication des chiffres officiels de l'emploi américain en août, qui pourraient conforter les attentes de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Après avoir hésité à l'ouverture, la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank