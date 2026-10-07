France: Le déficit commercial s'établit à €6,122 milliards à fin août

Conteneurs au terminal France Port 2000 du Havre
Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,122 milliards d'euros à fin août, montrent les données publiées mercredi par le bureau des Douanes françaises.
À la fin du mois de juillet, le déficit s'élevait à 6,597 milliards d'euros (révisé de 6,669 milliards d'euros).
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
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