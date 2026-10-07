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France: Le déficit commercial s'établit à €6,122 milliards à fin août
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 08:53

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Conteneurs au terminal France Port 2000 du Havre

Conteneurs au terminal France Port 2000 du Havre

Le ​déficit commercial de la France ​s'est établi ​à 6,122 ⁠milliards d'euros ‌à fin août, montrent ​les ‌données publiées ⁠mercredi par le bureau ⁠des ‌Douanes françaises.

À ⁠la ‌fin ⁠du mois de ⁠juillet, le ‌déficit s'élevait ​à ‌6,597 milliards d'euros (révisé de ​6,669 ⁠milliards d'euros).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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1 commentaire

  • 09:06

    S'il n'y avait pas Airbus qui fait rentrer des sous, le déficit serait monstrueux. Et oui, le PDG d'Alcatel, le célèbre Tchuruc ne voulait plus d'usines en France : responsable mais pas coupable !

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