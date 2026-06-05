France: le déficit commercial s'est réduit à 5,6 milliards d'euros en avril, selon les douanes

( AFP / REMY GABALDA )

Le déficit commercial de la France s'est réduit de 800 millions d'euros pour s'établir à 5,6 milliards d'euros en avril, grâce à une forte hausse des exportations et une réduction des importations en énergie depuis le Moyen-Orient, ont indiqué vendredi les douanes.

Les exportations ont atteint 54,6 milliards d'euros en avril (+1,7 milliard d'euros) tandis que les importations ont progressé plus modérément, à 60,2 milliards d'euros (+900 millions d'euros).

Les livraisons de matériels de transport (+700 millions d'euros), notamment de produits aéronautiques, ainsi que des équipements électriques, électroniques et informatiques (+600 millions) ont été les locomotives des exportations en avril.

Côté importations, les hausses s'expliquent "par la croissance des approvisionnements en hydrocarbures naturels (+400 millions), en produits informatiques, électroniques et optiques (+400 millions), ainsi qu'en produits chimiques, parfums et cosmétiques (+300 millions)".

Après un mois de mars marqué par une forte augmentation (de 1,3 milliard d'euros) du déficit commercial, alourdi par la hausse des prix énergétiques liée à la guerre au Moyen-Orient, les importations depuis cette zone, principalement en énergie, se sont "réduites de moitié" en avril, soulignent les douanes.

Il s'agit de leur niveau le plus bas depuis décembre 2020.

La France a compensé en s'approvisionnant auprès d'autres pays fournisseurs, principalement aux Etats-Unis et en Afrique.

Ainsi, la balance commerciale s'est améliorée avec le Proche et Moyen-Orient (+800 millions) mais s'est détériorée avec l'Afrique (-600 millions) et, dans une moindre mesure l'Amérique (-100 millions).

Au sein de l'Union européenne, les importations sont stables, la baisse des achats depuis l'Allemagne (-600 millions) étant en partie compensée par une hausse depuis l'Italie (+300 millions).

Cumulée sur 12 mois, de mai 2025 à avril 2026, la balance commerciale française "reprend son redressement" à -58,3 milliards d'euros.

Par ailleurs, le solde des transactions courantes, qui intègre la balance des biens, celle des services et des revenus, s'est établi à -200 millions d'euros en avril, se réduisant par rapport à mars (-900 millions d'euros), a indiqué vendredi la Banque de France.

Le déficit des échanges de biens a diminué à 3,9 milliards d'euros, après 4,1 milliards en mars, aidé par l'excédent des échanges de biens hors énergie (+600 millions d'euros) tandis que la facture énergétique demeure élevée et augmente (4,5 milliards d'euros en avril après 4,2 milliards d’euros en mars).

Quant au surplus des échanges de services, il a atteint 4,5 milliards d'euros en avril, en augmentation par rapport au mois précédent (3,9 milliards).