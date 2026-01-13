 Aller au contenu principal
France-Le déficit budgétaire s'élève à €155,4 mds à fin novembre
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 09:55

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse à la presse à l'issue d'une réunion avec des députés membres des commissions de défense, à Paris

Le ‍déficit du budget de l'Etat ‌français s'est établi ​à 155,4 milliards ⁠d'euros fin novembre, selon ⁠les ‍données ⁠publiées mardi par le ​ministère de l'Économie, des Finances ⁠et ​de la Souveraineté ​industrielle ​et numérique.

Fin ​novembre ⁠2024, le déficit s’élevait à ‌172,5 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ‌Turpin)

