France-Le déficit budgétaire s'élève à €155,4 mds à fin novembre

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse à la presse à l'issue d'une réunion avec des députés membres des commissions de défense, à Paris
Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 155,4 milliards d'euros fin novembre, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Fin novembre 2024, le déficit s’élevait à 172,5 milliards d'euros.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
