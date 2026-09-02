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France: Le déficit budgétaire s'élève à €145,9 mds à fin juillet
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 12:32
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Éclipse solaire en France

Éclipse solaire en France

Le ​déficit du budget de ​l'Etat français ​s'est ⁠établi à ‌145,9 milliards d'euros fin ​juillet, ‌selon ⁠les données publiées mercredi ⁠par ‌le ministère ⁠de ‌l'Action ⁠et des Comptes ⁠publics.

Fin ‌juillet 2025, ​le ‌déficit s’élevait à 142,0 ​milliards ⁠d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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6 commentaires

  • 13:17

    Et oui on va dans le mur. Et on est tellement près que ses pierres nous tombent dessus.

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