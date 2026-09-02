France: Le déficit budgétaire s'élève à €145,9 mds à fin juillet

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information fournie par Boursorama avec Media Services•02.09.2026•13:02•
L'UE pourrait prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, dans le sillage de l'Allemagne. L'Union européenne a accusé à demi-mots la Russie de terrorisme d'Etat alors que l'Allemagne a accusé Moscou d'être reponsable de l'incident impliquant un drone ...
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Sciences Po Paris n'est "pas un lieu" pour organiser des "meetings de campagne", a insisté mercredi son directeur Luis Vassy à quelques mois de l'élection présidentielle, estimant qu'on peut "débattre d'un sujet de fond" à condition qu'il y ait une "discussion" ...
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Les vagues de canicule et la sécheresse en France cette année coûteront 0,1 point de produit intérieur brut (PIB) à l'activité française en 2026, en raison de la baisse de la production agricole, a estimé mercredi Bercy. Le ministère de l'Economie considère que ...
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