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France: Le déficit budgétaire s'élève à €106,77 mds à fin juin
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 08:52
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Athlétisme : Rencontre avec Areva

Athlétisme : Rencontre avec Areva

Le ​déficit du budget de ​l'Etat français ​s'est ⁠établi à ‌106,77 milliards d'euros fin ​juin, ‌selon ⁠les données publiées mardi ⁠par ‌le ministère ⁠de ‌l'Action ⁠et des Comptes ⁠publics.

Fin ‌juin 2025, ​le ‌déficit s’élevait à 100,40 ​milliards ⁠d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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