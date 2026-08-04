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France: Le déficit budgétaire s'élève à €106,77 mds à fin juin
information fournie par Reuters•04/08/2026 à 08:52
Athlétisme : Rencontre avec Areva
Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 106,77 milliards d'euros fin juin, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.
Fin juin 2025, le déficit s’élevait à 100,40 milliards d'euros.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
information fournie par Boursorama avec Media Services•04.08.2026•09:01•
Ces nouvelles règles doivent permettre de "se prémunir de prises de participations opportunistes non européennes dans des entreprises françaises", selon Matignon. L'État français a renforcé ses capacités de contrôle des investissements étrangers hors Ue dans les ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ...
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(Actualisé avec les résultats de Domino's Pizza Group, Smith+Nephew et Fresenius Medical Care, cours en avant-Bourse) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA ...
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