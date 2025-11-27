France-Le débat actuel sur le budget est "inquiétant", dit Villeroy de Galhau

(Actualisé avec déclarations, contexte)

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a jugé jeudi "inquiétant" le débat actuel au Parlement sur le budget pour 2026, qui continue de s'enliser.

"Le débat est jusqu'à présent inquiétant et divergent. Il devrait réduire l'incertitude, il devrait nous rapprocher d'un budget 2026 et pour l'instant il accroît la confusion", a déclaré François Villeroy de Galhau au micro de franceinfo.

Le gouverneur de la Banque de France juge qu'un budget est nécessaire pour redonner confiance aux ménages français.

"Il faut un budget à la France (...) le redressement budgétaire, d'habitude, on dit que ça freine l'économie, là ça peut avoir un effet positif, c'est d'augmenter la confiance des Français", a-t-il dit.

Malgré le rejet de la partie "recettes" par l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a jugé lundi qu'une majorité existait toujours à la chambre basse pour "permettre de voter un budget pour l'année prochaine", annonçant des consultations avec les chefs de partis.

François Villeroy de Galhau a également appelé à lutter contre "l'étouffement progressif" de l'économie française lié au niveau d'endettement du pays en ramenant le déficit budgétaire à 3% du PIB en 2029, soit le "niveau qui stabilise notre ratio de dette".

"Comme on part de 5,4 (% de déficit) en 2025, on a quatre ans pour faire ce chemin. Il faut faire le quart du chemin la première année. Donc le seuil de crédibilité du budget 2026, c'est un déficit de 4,8% au maximum", a-t-il estimé.

Le gouverneur de la Banque de France a néanmoins salué la capacité de résistance de l'économie française dans ce contexte d'incertitude politique et budgétaire nationale, dont il estime le poids sur l'activité à au moins 0,2 point de croissance.

"Notre économie résiste plutôt bien ou moins mal qu'on ne pouvait le craindre", a-t-il dit.

François Villeroy de Galhau a dit le 12 novembre prévoir une croissance d'au moins 0,7% en 2025 et de 0,9% en 2026 pour l'économie française.

