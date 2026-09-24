France : le climat des affaires se replie en septembre

L'indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, se replie en septembre, perdant deux points, annonce jeudi l'Insee.

Il s'établit à 96, s'éloignant ainsi de son niveau moyen (100).

L'indicateur "se replie nettement" dans l’ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d’automobiles : il perd ainsi cinq points d'un coup à 94, annonce l'Institut national de la Statistique, qui explique ce recul par la baisse des soldes d'opinion (différence entre les réponses positives et les réponses négatives) sur les intentions de commandes, sur les perspectives générales d’activité et sur l’évolution récente des ventes.

Le climat des affaires est stable dans l’industrie, à 101, marqué par une hausse des soldes d'opinion sur la production, récente et prévue, mais celui sur les carnets de commande diminue.

Le climat des affaires dans les services perd un point à 98, avec des soldes en baisse sur la demande, l'activité et les effectifs prévus, mais une nouvelle hausse quant à l'activité récente.

Il est stable dans le bâtiment, à 96 : l’opinion des entrepreneurs du bâtiment sur leurs perspectives d’activité se replie, mais celle sur l’activité passée augmente à nouveau.

Enfin, le climat des affaires dans le commerce de gros, que l'Insee publie un mois sur deux, se dégrade de nouveau, et perd deux points à 93, continuant ainsi à évoluer sous la moyenne de longue période de 100 comme il le fait depuis janvier 2023.

Dans ce secteur, le solde d'opinion sur les ventes récentes est en fort recul.

Par ailleurs, l’indicateur du climat de l’emploi recule d’un point en septembre, pour s'établir à 98.

L'Insee précise enfin avoir révisé à la baisse d'un point l'indicateur du climat des affaires dans les services du mois d'août, et de deux points celui dans l'industrie, pour tenir compte de réponses tardives d'entreprises interrogées.