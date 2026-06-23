France: le climat des affaires reste dégradé en juin, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le climat des affaires "reste dégradé" au mois de juin, a annoncé mardi l'Insee, avec un indicateur le mesurant en léger rebond, tandis que le climat de l'emploi "s'assombrit davantage".

L'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, s'est porté à 94 (contre 93 pour le chiffre révisé de mai), en deçà de son niveau moyen de 100, détaille l'institut national de la statistique, tandis que l'indicateur du climat de l'emploi perd encore trois points à 89, comme le mois précédent, au plus bas depuis juin 2013 (hors crise sanitaire).

Dans le détail, l'indicateur du climat des affaires rebondit légèrement dans le commerce de détail et il est stable dans les services, mais se replie dans l'industrie et le bâtiment.

Le climat des affaires s'améliore un peu dans le commerce de détail et de réparation d'automobiles et passe de 89 à 90, tout en demeurant nettement en dessous de sa moyenne de longue période (100).

L'indicateur reflète néanmoins des perspectives moroses dans le secteur des services.

À 93, l'indicateur qui le synthétise est stable mais inférieur à sa moyenne de longue période (100), et le climat "reste dégradé dans tous les sous-secteurs des services", détaille l'Insee.

L'opinion des chefs d'entreprise du bâtiment sur leur activité passée se dégrade, mais leurs perspectives d'activités futures s'améliorent. Dans l'industrie, le climat des affaires se replie également et l'indicateur perd deux points et retrouve sa moyenne de longue période.

Pour le troisième mois consécutif, le climat de l'emploi se dégrade en juin, détaille l'Insee. Il perd trois points et atteint son plus bas niveau depuis juin 2013, hors crise sanitaire du Covid.

L'indicateur du climat des affaires en France de mai est révisé à la baisse d'un point (à 93) en raison de l'intégration de réponses tardives d'entreprises.