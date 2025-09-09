France : la production industrielle se replie moins que prévu en juillet

Un employé travaille sur une chaîne de montage automobile à l'usine du constructeur automobile Renault à Dieppe
La production industrielle de la France s'est repliée moins que prévu en juillet, à -1,1%, montrent les données publiées mardi par l'Insee.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 1,5% d'un mois sur l'autre en juillet.
En juin, la production industrielle était en hausse de 3,7% (révisé de +3,8%), selon les données.
(Rédigé par Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)
