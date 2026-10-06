France : la production industrielle a baissé de 0,3% en août (Insee)

La production industrielle française a baissé de 0,3% en août, après un repli de 0,6% en juillet, annonce mardi l'Insee.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production rebondit en revanche dans l'industrie manufacturière seule, indique l'Institut national de la Statistique, gagnant 0,3% après un recul de 0,8% en juillet.

Cette amélioration est principalement due à l'ensemble "autres produits industriels", qui comprend notamment la chimie, la métallurgie, la pharmacie, et progresse de 1,2% après avoir reculé d'autant le mois précédent.

La production de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques a également retrouvé des couleurs avec une hausse de 0,9%, après une baisse de 1,6% en juillet.

La production dans la cokéfaction et le raffinage poursuit par ailleurs sa progression, augmentant de 3,3% après déjà un bond de 8,3% un mois plus tôt.

En revanche, la production de matériels de transport recule de 2,2% après une baisse de 0,1% en juillet. Ce repli est notamment imputable à l'automobile, dont la production chute de 3,4%. Les industries agroalimentaires enregistrent également un recul de 1,2%, après une hausse de 0,4% en juillet.

L'évolution de l'industrie dans son ensemble a surtout été pénalisée par la baisse de 2,4% de la production dans les industries extractives, l'énergie, l'eau et la gestion des déchets.

L'Insee souligne que ce recul provient principalement d'une diminution de la production d'électricité.

Dans l'industrie manufacturière, la production des trois derniers mois, de juin à août, est inférieure de 1,2% à celle observée sur les trois mêmes mois en 2025.

Les matériels de transport ont notamment reculé de 5%, dont -11,9% pour la production automobile, les industries agroalimentaires de 1,5% et les "autres produits industriels" de 0,8%.

A l'inverse, les biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques progressent de 1,7% sur un an.

Par ailleurs, le secteur de la construction a montré davantage de dynamisme en août. Sa production a augmenté de 0,7% après une stabilité en juillet. La hausse a concerné à la fois la construction de bâtiments (+2,0%), le génie civil (+1,2%) et les travaux de construction spécialisés (+0,5%). Malgré ce rebond, l'activité du secteur reste inférieure de 5,0% à son niveau d'il y a un an.