France-La motion de censure déposée par le RN sur le budget rejetée
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 12:00

La motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national (RN) concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 a été rejetée vendredi à l'Assemblée nationale, subissant le même sort qu'une précédente motion de la gauche, hors Parti socialiste.

Seuls 142 députés ont voté la censure alors que la majorité requise pour faire chuter le gouvernement était de 288.

Le rejet de ces deux motions permet de faire adopter la partie "recettes" du PLF.

(Rédigé par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

