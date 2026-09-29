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France-La dette publique s'établit à 119,0% du PIB au T2 - Insee
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 10:04

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La dette publique française s'établit à 119,0% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du deuxième trimestre, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Fin juin, la dette publique au sens de Maastricht a atteint 3.595,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 59,6 milliards d'euros sur un trimestre, précise l'institut français de la statistique et des études économiques.

La dette publique française s'était établie à 117,5% du PIB à la fin du premier trimestre.

Plus tôt dans le mois, le ministère de l'Economie et des Finances français avait indiqué que la dette publique de la France devrait atteindre 119,3% du PIB cette année et pourrait grimper à 121,7% en 2027.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 10:45

    Par rapport au PIB les indices paraissent plus sympa. Les déficits annuels de 150 milliards c'est seulement 5%. Cependant il faut raisonner par rapport au budget Dépenses Annuelles, proche de 550 mds pour voir que le déficit est de 27 %. Ca pique ! Allons nous accumuler les déficits ?

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