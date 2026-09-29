France-La dette publique grimpe à 119% du PIB au T2, dépasse le pic de la pandémie de COVID-19

(Actualisé avec détails)

La dette publique française s'établit à 119,0% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse les niveaux observés pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Fin juin, la dette publique au sens de Maastricht a atteint 3.595,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 59,6 milliards d'euros sur un trimestre, précise l'institut français de la statistique et des études économiques.

La dette publique française s'était établie à 117,5% du PIB à la fin du premier trimestre.

La dette dépasse ainsi le sommet atteint au premier trimestre 2021 (117,8% du PIB), à un moment où la France faisait face à la pandémie de COVID-19 avec des mesures de soutien visant à maintenir l'économie à flot.

Ce fardeau réduit la marge de manoeuvre budgétaire pour faire face à la crise des carburants déclenchée par la guerre au Moyen-Orient et accentue le défi auquel est confronté le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de la présentation de son projet de budget 2027, prévue ce jeudi.

L'approche de l'élection présidentielle de l'année prochaine complique en outre toute réforme budgétaire d'envergure.

Le ministère de l'Economie et des Finances français avait indiquéplus tôt ce mois-ci que la dette publique de la France devrait atteindre 119,3% du PIB cette année et pourrait grimper à 121,7% en 2027.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)