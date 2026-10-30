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France : la consommation des ménages recule en septembre
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2026 à 08:23

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( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La consommation des ménages en biens a reculé pour le deuxième mois consécutif en septembre, mais sa progression sur le trimestre a permis d'atténuer le repli du produit intérieur brut (PIB) sur la période, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

La consommation des ménages en biens s'est contractée de 0,5% en septembre, comme en août, notamment sous l'effet d'un recul des dépenses alimentaires et des dépenses de biens fabriqués.

Sur l'ensemble du troisième trimestre, la consommation de biens de la part des ménages a cependant progressé de 0,4% après une hausse de 0,2% au trimestre précédent, portée entre autres par les dépenses en énergie (+1,2 %), alors que la consommation alimentaire est restée stable.

La consommation totale des ménages, qui recouvre les achats de biens et de services, est le traditionnel moteur de l'économie française.

1 commentaire

  • 08:31

    super, la consommation des ménages augmentent grâce aux...depensent d énergie. donc les gens ne travaillent plus que pour payer l essence et se chauffer. Ceux qui travaillent car les autres continuent de recevoir des aides, et des chèques de l Etat. tout ça en laissant leurs enfanrs casser piller nos commerçants.

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