France: la consommation des ménages augmente encore en juin, indique l'Insee

Les dépenses de consommation des ménages en France ont encore progressé de 0,4% en juin, tirées à la hausse par la consommation d'énergie qui a continué d'augmenter au cours d'un mois de juin 2026 devenu le plus chaud jamais enregistré en France, a indiqué l'Insee jeudi.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Cette situation a entraîné "une consommation accrue d'électricité pour faire face aux pics de chaleur", détaille l'Insee, qui précise avoir révisé à la baisse ses données du mois précédent de 0,2 point, soit des dépenses de consommation des ménages en hausse de +0,3% en mai, contre +0,5% initialement annoncés.

De manière générale, cette hausse de la consommation des ménages est portée par une croissance des dépenses d'énergie, et dans une moindre mesure par un rebond des dépenses alimentaires tandis que la consommation en biens fabriqués baisse.

La nouvelle augmentation de la consommation en électricité conjuguée à un rebond de la consommation de carburant super sans plomb explique cette croissance des dépenses d'énergie qui ont augmenté en juin (+1,4 % après +2,5 % en mai).

Mais sur l'ensemble du deuxième trimestre 2026, la consommation d'énergie diminue encore (-1,7% après -2,5% au premier trimestre) en raison de la baisse de consommation des carburants liée à la flambée des prix de l'essence dans un contexte de guerre au Moyen-Orient.

La consommation alimentaire bénéficie de son côté d'un léger mieux, portée par les dépenses en produits agroalimentaires, notamment les boissons, détaille l'Insee. Mais sur le deuxième trimestre, la consommation alimentaire diminue encore (-0,3% après -0,6% au premier trimestre).

Les dépenses en biens fabriqués sont en légère baisse sur un mois (-0,2% après une stabilité en mai). Ce sont en particulier les dépenses en habillement-textile qui se replient (-1,4% après +1,3% en mai).

Des données mensuelles à nuancer dans ce secteur, puisque sur l'ensemble du deuxième trimestre, la consommation en biens fabriqués augmente légèrement (+1%, après +0,1% lors du premier trimestre).