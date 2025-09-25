France-La confiance des ménages reste stable en septembre

De l'eau en bouteille est en vente dans un supermarché

L'indice de confiance des ménages en France est resté stable en septembre, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 87 points après le même chifffre en août ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages à 87 points en septembre.

(Rédigé par Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)