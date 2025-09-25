 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-La confiance des ménages reste stable en septembre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 08:58

De l'eau en bouteille est en vente dans un supermarché

De l'eau en bouteille est en vente dans un supermarché

L'indice de confiance des ménages en France est resté stable en septembre, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 87 points après le même chifffre en août ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages à 87 points en septembre.

(Rédigé par Jakob Van Calster, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank