France-La censure est une évidence, dit Jean-Philippe Tanguy (RN)

Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national (RN), estime lundi que le gouvernement de Sébastien Lecornu, dont une partie de la composition a été dévoilée dimanche, devrait être censuré alors que la formation d'extrême-droite organise dans la journée deux réunions.

"C'est une évidence puisque nous avions demandé avec Jordan Bardella et Marine Le Pen une rupture, une rupture dans la politique avant tout. Et que ça s'incarne aussi forcément dans une rupture avec les hommes, donc les personnes qui fondent et qui doivent mener cette politique", a déclaré Jean-Philippe Tanguy, sur BFMTV, faisant référence à une censure du gouvernement.

Laurent Jacobelli, porte-parole du RN et député de Moselle, a également jugé sur TF1 la probabilité d'une censure "très élevée", ajoutant cependant : "on va se réunir cet après-midi avec l'ensemble des députés du Rassemblement national pour décider".

L'arrivée du député Renaissance Roland Lescure au ministère de l'Economie et de l'ancien locataire de Bercy Bruno Le Maire aux Armées constituent les principales nouveautés du gouvernement de Sébastien Lecornu, dont un grand nombre de ministres ont été reconduits.

Le cas de Bruno Le Maire suscite des critiques des oppositions, ce dernier ayant été ministre de l'Economie et des Finances des précédents gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron.

"Bruno Le Maire a ruiné les finances publiques", a taclé Jean-Philippe Tanguy, ajoutant que "c'est un chiffon rouge pour le RN.

"Maintenant il faut que ces gens acceptent la défaite, acceptent le fait qu'ils ont échoué et qu'ils rendent le pouvoir à ceux qui veulent faire d'autres politiques et qu'ils arrêtent de magouiller (...) les élections pour toujours garder leur poste au-delà du réel", a-t-il ajouté.

