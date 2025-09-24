France-L'intersyndicale propose une journée d'action le 2 octobre

L'intersyndicale propose la tenue d'une nouvelle journée d'action le 2 octobre, a annoncé mercredi la CFDT à l'issue d'une rencontre entre les représentants syndicaux et le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Une décision à ce sujet sera prise dans la soirée, a précisé à la presse Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.

(Rédigé par Nicolas Delame et Tangi Salaün)