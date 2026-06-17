France-L'Insee prévoit une croissance de 0,7% en 2026

L'économie française devrait enregistrer une croissance modeste en 2026, la flambée des prix du pétrole pesant sur le pouvoir d'achat des ménages, une situation qui n'est que partiellement compensée par la reprise de la production industrielle, a indiqué mercredi l'Insee dans une note de conjoncture.

La deuxième économie de la zone euro devrait connaître une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 0,7% cette année, après une progression 0,9% en 2025, montrent les prévisions de l'Insee, qui estime que la crise pétrolière entraînera un ralentissement de la croissance compris entre 0,2 et 0,3 point de pourcentage.

Les entreprises répercutent la hausse de leurs coûts et les ménages subiront de plein fouet les conséquences de la crise énergétique, dans un contexte de stagnation du marché du travail qui limite leur capacité à obtenir des augmentations salariales, souligne également l'agence statistique.

L'Insee met par ailleurs en évidence des situations très contrastées : alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que leur taux d'épargne continuera de refluer, certains secteurs industriels, tels que les fabricants de produits chimiques et les raffineries, gagnent des parts de marché au détriment de leurs concurrents du Moyen-Orient, touchés par les perturbations commerciales dans le Golfe.

La croissance économique sera soutenue par la bonne santé des secteurs de la construction navale et de l'aérospatiale, dont les livraisons devraient augmenter de 10% cette année, stimulant ainsi les exportations.

Sur une base trimestrielle, la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 0,3% au deuxième trimestre, un chiffre révisé à la hausse par rapport aux 0,2% annoncés précédemment, et après une contraction de 0,1% au cours de la période allant de janvier à fin mars, grâce notamment à la reprise des exportations.

La croissance devrait ensuite ralentir pour s'établir à 0,1% tant au troisième qu'au quatrième trimestre, selon l'Insee.

L'inflation harmonisée selon les normes européennes devrait pour sa part s'accélérer, passant de 2,4% en juin à 3,0% d'ici décembre, à mesure que la hausse des prix du pétrole se répercute progressivement sur l'ensemble des coûts.

(Reportage Leigh Thomas, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)