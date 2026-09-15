France: l'Insee confirme une inflation à 2,4% en août sur un an

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en août, tirés par ceux de l'énergie, après 2,1% en juillet, a confirmé mardi l'Insee dans une estimation définitive.

Dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, les prix à la consommation ont été tirés par ceux de l'énergie, qui ont accéléré de 16,7% sur un an en août après 12,6% en juillet, selon les résultats définitifs publiés par l'Institut national de la Statistique.

En août 2025, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, l'inflation était de 0,9% sur un an et les prix de l'énergie baissaient alors de 6,2% sur un an.

Le mois dernier, les prix de l'alimentation ont accéléré légèrement sur un an (+1,1% après +1,0% en juillet), tirés par ceux des produits frais (+5,9% après +3,8% en juillet et +2,7% en juin), sous l'effet des vagues de chaleur. Les prix des légumes à feuilles ou à tiges (salades, endives...) ont ainsi augmenté de 21,3%, et ceux des légumes frais à fruits (tomates, courgettes, etc.) de 22,3%.

Sur un an, les prix des services ont en revanche ralenti (+1,9% après +2,2%). Les prix du tabac ont augmenté de 3,3% comme en juillet, et la baisse des prix des produits manufacturés s'est atténuée de nouveau (-0,4% après -0,7%).

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7%, après +0,6% en juillet. Cette augmentation mensuelle s'explique par le rebond saisonnier des prix des produits manufacturés (+1,6% après -2,0%), notamment de ceux de l’habillement et des chaussures (+7,3% après -9,8%) après la baisse de juillet liée aux soldes.

Les prix de l’énergie ont augmenté de nouveau sur un mois (+3,4% après +2,3%) tirés par ceux des produits pétroliers (+5,6% après +2,3%). Les prix de l'alimentation ont été aussi en hausse (+0,4% après +0,1%), principalement en raison de l’augmentation de ceux des produits frais (+2,9% après +0,6%).

Les prix des services sont quasi stables sur un mois (-0,1% après +1,6%) et ceux du tabac sont restés stables, comme au mois précédent.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de zone euro, a progressé de 2,6% sur un an en août, après 2,4% en juillet.