France: l'inflation sur un an en février révisée à la baisse par l'Insee, à 0,9%

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'inflation sur un an en février a été révisée à la baisse vendredi par l'Insee, qui fait état d'une hausse des prix à la consommation de 0,9% sur un an en France, soit 0,1 point de moins que dans une première estimation.

Cela reste une nette accélération de cette inflation, qui était de seulement 0,3% en janvier.

Et cela "s'explique en grande partie par une baisse moins prononcée des prix de l'énergie", en particulier "les prix de l'électricité qui avaient fortement reculé en février 2025", a détaillé l'Institut national de la statistique (Insee) dans un communiqué.

Les économistes s'attendent à une nouvelle accélération en mars, avec les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, qui depuis ses débuts le 28 février a fait monter le cours des hydrocarbures.

En février, les prix à la consommation en France ont grimpé de 0,6% par rapport au mois précédent. L'Insee a relevé "la hausse saisonnière des prix des produits manufacturés (+1,4% après -1,9%), du fait de la fin des soldes dans l'habillement et les chaussures (+5,9% après -10,2 %)".

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH, qui permet les comparaisons entre les différentes inflations de la zone euro) augmente de 1,1% sur un an en février, après 0,4% en janvier.

L'IPCH est l'indicateur de référence de la Banque centrale européenne, qui a un objectif d'inflation de 2%.

Les avis divergent sur le calendrier d'une éventuelle hausse des taux directeurs de la BCE. "Nous ferons tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que l'inflation soit sous contrôle", déclarait mardi sa présidente Christine Lagarde, en soulignant la forte "incertitude" quant à la suite de la guerre au Moyen-Orient.

L'inflation en France, montée jusqu'à plus de 6% début 2023, après une poussée en 2021 et 2022 constatée presque partout dans le monde, a largement décru en France depuis.