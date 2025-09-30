France-L'inflation IPCH accélère à 1,1% sur un an en septembre

Un client paie avec un billet de cinq euros pour acheter des œufs dans un marché local à Nice

PARIS (Reuters) -L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 1,1% sur un an en septembre sur fond de hausse des prix des services, notamment dans la santé, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Cette accélération est toutefois moins forte qu'attendu, le consensus des analystes interrogés par Reuters tablant sur un indice d'inflation IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, en hausse de 1,3% ce mois-ci.

L'inflation IPCH était ressortie en hausse de 0,8% en août, en rythme annuel.

L'inflation a été alimentée en septembre par la hausse des prix des services, tandis que la baisse des coûts de l'énergie, a permis de la contenir sous les 2%, objectif à moyen terme fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Les chiffres préliminaires d'inflation pour l'ensemble de la zone euro seront publiés mercredi, tandis que ceux de l'Allemagne sont prévus ce mardi à 12h00 GMT.

Les prix des services en France, notamment dans la santé, internet et d'autres formes de communication, ont augmenté en septembre de 2,4% sur un an et de 2,1% en rythme mensuel.

Les prix de l'énergie, quant à eux, ont baissé de 4,5% sur un an, après un repli de 6,2% le mois précédent, a précisé l'Insee.

Dans les autres secteurs, les prix du tabac ont progressé de 4,1% sur un an en septembre, contre 4,0% en août, tandis que les prix des denrées alimentaires ont crû de 1,7% sur un an, contre une hausse de 1,6% en août.

Sur un mois, l'inflation IPCH en France s'est toutefois contracté, de 1,1%, après une hausse de 0,5% en août et un repli de 0,9% attendu par les analystes interrogés par Reuters.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation a augmenté en septembre en rythme annuel de 1,2%, après +0,9% en août et +1,3% attendu par le consensus.

Sur un mois, la baisse ressort à 1,0% après +0,4% en août et un consensus à +0,9%.

"Avec une inflation à 1%, le rendement réel redevient l'arbitre", explique Clark Hassan, fondateur de Goliaths.io, faisant référence à un sondage selon lequel 35% des Français veulent basculer vers l'assurance-vie et 21% vers la Bourse pour trouver de meilleurs rendements.

Le taux de rémunération du Livret A, dont la formule de calcul repose sur le taux d'inflation, a été abaissé à 1,7% le 1er août, après avoir grimpé progressivement jusqu'à 3% l'année dernière.

Tableau de l'inflation:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)