France: l'inflation a nettement ralenti en septembre, à 1,1% sur un an, selon l'Insee

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,1% sur un an en France au mois de septembre, marquant un net ralentissement par rapport à la hausse de 1,8% enregistrée en août grâce au repli de l'énergie, a indiqué l'Insee mardi.

L'évolution de l'indice des prix à la consommation a été révisée en baisse de 0,1 point par rapport à une première estimation publiée fin septembre, qui l'établissait à 1,2%, a précisé l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

L'inflation a été tirée à la baisse en septembre par le recul de 3,3% des prix de l'énergie (après +0,4%) et le ralentissement de ceux des services (+2,4% après +3,0%).

Les prix des produits manufacturés (-0,3%), de l'alimentation (+0,5%) et du tabac (+8,7%) sont restés relativement stables sur un an en septembre.

Calculé sur un mois, l'indice des prix à la consommation a même reculé de 1,2% (après +0,5% en août), "soit la plus forte baisse mensuelle" depuis 1990, a précisé l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

Cette baisse mensuelle s'explique par la baisse des prix des services (-2,2%), notamment ceux de l'hébergement touristique et du secteur aérien avec la fin des vacances ainsi que des Jeux olympiques et paralympiques. Les prix de l'énergie et de l'alimentation sont en recul également, tandis que ceux des produits manufacturés augmentent moins fortement.

Indicateur de référence au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 1,4% sur un an en septembre contre 2,2% en août. En comparaison mensuelle, il a baissé de 1,3% après +0,6% en août.

C'est l'IPCH qui est observé de près par la Banque centrale européenne (BCE) pour déterminer ses taux d'intérêt, lesquels pourraient être une nouvelle fois abaissés jeudi.

En août sur un an, l'indice des prix à la consommation était passé sous la barre symbolique des 2% pour la première fois depuis août 2021.