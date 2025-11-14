 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emmanuel Macron appelle à "assumer une politique de protection de notre industrie"
information fournie par AFP 14/11/2025 à 20:52

Le président Emmanuel Macron à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président Emmanuel Macron à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Face à la "brutalité des échanges commerciaux" et à la "concurrence déloyale", le président de la République Emmanuel Macron a plaidé vendredi pour une "politique de protection de notre industrie", lors de l'inauguration de la cinquième édition de la Grande exposition du fabriqué en France à l'Elysée.

"Il faut qu'on assume une politique de protection de notre industrie, et ce n'est pas un gros mot", a-t-il déclaré devant un parterre de ministres, parlementaires, industriels et entrepreneurs français.

Le président a évoqué un contexte économique marqué par l'"accélération de la mondialisation", la "brutalité des échanges commerciaux " et "une concurrence déloyale", citant notamment la "surproduction chinoise" et les droits de douane américains.

"Il faut tout à la fois une politique de compétitivité" et "une politique de protection si on ne veut pas se laisser déborder", a-t-il ajouté.

"J'ai besoin de votre soutien", a lancé Emmanuel Macron, insistant sur un "combat", mené par la France à l'échelle européenne et "parfois contre beaucoup de ses alliés".

Le président a notamment cité la question de l'acier et celle les petits colis qui "viennent déstabiliser nos commerces de centre-ville".

Depuis des années, la sidérurgie européenne souffre d'une rude concurrence chinoise et est également menacée par la hausse des droits de douane américains. Début octobre, la Commission européenne a proposé de réduire de 47% les quotas annuels d'acier étranger qui peuvent être importés dans l'UE sans droits de douane, notamment de Chine.

Sur le sujet des petits colis, les ministres des Finances ont approuvé jeudi la suppression de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés dans l'Union européenne, qui pourrait entrer en vigueur dès le premier trimestre 2026.

A l'inauguration de la Grande exposition du fabriqué en France, Emmanuel Macron a aussi plaidé pour la décarbonation. "On peut réindustrialiser le pays en décarbonant", a-t-il affirmé, ventant la création d'emplois en France "tout en baissant les émissions de CO2".

"Il ne faut pas en ce moment dans le débat public réouvrir des oppositions d'avant-guerre", a tancé le président. "Si on veut garder nos grands cimentiers, nos grandes aciéries, nos ports, il faut aller beaucoup plus vite dans la décarbonation".

Les 15 et 16 novembre, 123 produits fabriqués sur l'ensemble du territoire français seront exposés au Palais de l'Elysée. L'initiative, dont c'est la cinquième édition, vise à mettre en valeur la fabrication française.

Emmanuel Macron
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 20:47 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des Etats-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours" depuis le début de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, dont la fin a été entérinée mercredi après une durée record, ... Lire la suite

  • Un jeune Palestinien évacue l'eau de son abri après les premières pluies hivernales dans un camp de déplacés à Gaza, le 14 novembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Trempés sous leurs tentes, des Gazaouis affrontent la pluie hivernale
    information fournie par AFP 14.11.2025 20:25 

    Pieds nus sous la pluie, Niven Abou Zreina essaie d'évacuer avec un balai le flot incessant d'eau qui envahit sa tente, luttant avec acharnement dans la ville de Gaza contre la première grosse pluie hivernale. "J'essaie depuis ce matin de balayer l'eau de pluie ... Lire la suite

  • Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour pédocriminalité ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour le viol d'un mineur
    information fournie par AFP 14.11.2025 20:18 

    Recherché depuis de longues années par le FBI pour des faits de nature pédocriminelle, un Américain a été arrêté près de Strasbourg, où il résidait, et mis en examen et écroué en France pour le viol de son fils adoptif de 10 ans, a-t-on appris vendredi de source ... Lire la suite

  • Le président de la COP30, Andre Correa do Lago, tient un bébé indigène de la communauté munduruku lors d'une manifestation à l'entrée de la COP30 à Belem, au Brésil, le 14 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Des manifestants autochtones perturbent de nouveau la COP30 en Amazonie
    information fournie par AFP 14.11.2025 20:08 

    Des manifestants autochtones d'Amazonie mécontents de leur traitement par le gouvernement de Lula ont bloqué vendredi pacifiquement l'entrée principale de la COP30 à Belem et perturbé les travaux de la conférence de l'ONU, arrachant des réunions au sommet avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank