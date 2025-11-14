Emmanuel Macron appelle à "assumer une politique de protection de notre industrie"

Le président Emmanuel Macron à Paris le 14 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Face à la "brutalité des échanges commerciaux" et à la "concurrence déloyale", le président de la République Emmanuel Macron a plaidé vendredi pour une "politique de protection de notre industrie", lors de l'inauguration de la cinquième édition de la Grande exposition du fabriqué en France à l'Elysée.

"Il faut qu'on assume une politique de protection de notre industrie, et ce n'est pas un gros mot", a-t-il déclaré devant un parterre de ministres, parlementaires, industriels et entrepreneurs français.

Le président a évoqué un contexte économique marqué par l'"accélération de la mondialisation", la "brutalité des échanges commerciaux " et "une concurrence déloyale", citant notamment la "surproduction chinoise" et les droits de douane américains.

"Il faut tout à la fois une politique de compétitivité" et "une politique de protection si on ne veut pas se laisser déborder", a-t-il ajouté.

"J'ai besoin de votre soutien", a lancé Emmanuel Macron, insistant sur un "combat", mené par la France à l'échelle européenne et "parfois contre beaucoup de ses alliés".

Le président a notamment cité la question de l'acier et celle les petits colis qui "viennent déstabiliser nos commerces de centre-ville".

Depuis des années, la sidérurgie européenne souffre d'une rude concurrence chinoise et est également menacée par la hausse des droits de douane américains. Début octobre, la Commission européenne a proposé de réduire de 47% les quotas annuels d'acier étranger qui peuvent être importés dans l'UE sans droits de douane, notamment de Chine.

Sur le sujet des petits colis, les ministres des Finances ont approuvé jeudi la suppression de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés dans l'Union européenne, qui pourrait entrer en vigueur dès le premier trimestre 2026.

A l'inauguration de la Grande exposition du fabriqué en France, Emmanuel Macron a aussi plaidé pour la décarbonation. "On peut réindustrialiser le pays en décarbonant", a-t-il affirmé, ventant la création d'emplois en France "tout en baissant les émissions de CO2".

"Il ne faut pas en ce moment dans le débat public réouvrir des oppositions d'avant-guerre", a tancé le président. "Si on veut garder nos grands cimentiers, nos grandes aciéries, nos ports, il faut aller beaucoup plus vite dans la décarbonation".

Les 15 et 16 novembre, 123 produits fabriqués sur l'ensemble du territoire français seront exposés au Palais de l'Elysée. L'initiative, dont c'est la cinquième édition, vise à mettre en valeur la fabrication française.