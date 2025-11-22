France-L'Assemblée nationale rejette la partie "recettes" du budget 2026

(Actualisé avec réactions politiques)

Les députés français ont rejeté massivement samedi en première lecture la première partie du projet de loi de finances 2026 - le volet "recettes" -, avec 404 voix contre et une voix pour.

Le texte va désormais être transmis au Sénat, qui devrait retirer de nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale lors de son examen.

"Avec le gouvernement, je prends acte du rejet par l'Assemblée nationale de la partie 1 relative aux recettes du projet de loi de finances lors de sa première lecture à l’Assemblée nationale", a réagi samedi le ministre de l'Economie Roland Lescure, sur LinkedIn.

"L'extrême-droite et l'extrême-gauche ont voté ensemble des mesures inopérantes pour un budget insincère, au détriment des compromis concrets élaborés et votés jour après jour dans l'hémicycle", écrit-il.

"Ils ont adopté une stratégie destructrice à l'encontre des attentes de nombreux concitoyens, d'une volonté d'apaisement, de la nécessaire stabilité pour nos entreprises et de l'indispensable redressement des finances publiques", a-t-il poursuivi.

Roland Lescure assure cependant encore croire qu'un compromis puisse être trouvé pour permettre l'adoption d'un budget d'ici la fin de l'année, rappelant que "nous n'en sommes qu'à la moitié du parcours parlementaire".

"Au pire, il y aura une loi spéciale. Elle permet de faire fonctionner le pays quoi qu'on en dise", a déclaré pour sa part Eric Coquerel, député LFI et président de la Commission des finances, sur le réseau social X.

"En tout cas, il n'y aura pas le budget voulu par M. Lecornu. Ce gouvernement a péché par manque d'humilité", a-t-il ajouté.

Au Rassemblement national (RN), le parti a de nouveau appelé à des élections anticipées, réclamant une dissolution de l'Assemblée nationale et l'arrêt des "compromissions".

"Pas un seul groupe macroniste pour soutenir ce budget lamentable. Le PS a humilié les LR et les macronistes pour rien. Le système nous a mis dans l’impasse en refusant la victoire du RN l’année dernière", écrit sur X le député RN Jean-Philippe Tanguy.

