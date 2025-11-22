Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
France-L'Assemblée nationale rejette la partie "recettes" du budget 2026
information fournie par Reuters•22/11/2025 à 01:51
Les députés français ont rejeté
samedi en première lecture la première partie du projet de loi
de finances 2026 - le volet "recettes" -, avec 404 voix contre
et une voix pour.
Le texte va désormais être transmis au Sénat, qui devrait
retirer de nombreux amendements adoptés par l'Assemblée
nationale lors de son examen.
