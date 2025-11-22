 Aller au contenu principal
France-L'Assemblée nationale rejette la partie "recettes" du budget 2026
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 01:51

Les députés français ont rejeté samedi en première lecture la première partie du projet de loi de finances 2026 - le volet "recettes" -, avec 404 voix contre et une voix pour.

Le texte va désormais être transmis au Sénat, qui devrait retirer de nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale lors de son examen.

(Rédigé par Camille Raynaud)

